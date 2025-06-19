Bolu'da TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Yangını

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Yolcu Otobüsü Yangını
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Bolu'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsünde çıkan yangın sonucu araç küle döndü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik durdu, yolcular tahliye edildi ve yaralanan olmadı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde alev alan yolcu otobüsü küle döndü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik durdu.

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolcu otobüsü tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yangın sırasında yolcuların tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik bir süre durduruldu. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, yangının söndürülmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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