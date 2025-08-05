Bolu'da TEM Otoyolu'nda Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM Otoyolu gişelerine çarpan tanker devrildi. Meydana gelen feci kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz bağlantı yolu istikametine seyir halinde olan Reşit A. idaresindeki 34 BJH 095 plakalı boş tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişelere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Reşit A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU