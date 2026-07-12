TEM Otoyolu'nda 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 organizatörden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da TEM Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimde Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan organizatörler İ.T., V.T. ve M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 12 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.T. ve V.T. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı