Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem

Bolu'da Tehlikeli Motosiklet Sürücüsüne Cezai İşlem
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Bolu'da sosyal medya üzerinden tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan sürücü, trafik polisinin takibiyle yakalandı. Ehliyetine el konulan sürücü, 9 bin 267 lira para cezası aldı ve gözaltına alındı.

Bolu'da sosyal medya hesabında tehlikeli motosiklet kullandığı görüntüleri paylaşan motosiklet sürücüsü, trafik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Yaptığı hatayı kabul eden sürücü, "Böyle eğleniyorduk ama bundan sonra dikkat edeceğim" dedi. Ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya hesabında motosikletiyle, trafik polisinden ceza almasına rağmen davranışlarından vazgeçmeyen sürücü, D-100 kara yolu üzerinde tehlikeli sürüşüne devam ederek görüntülerini yeniden sosyal medya hesaplarında yayınladı. Araçlar arasında makas atarak tehlikeli sürüş yapan 14 ADA 873 plakalı motosiklet sürücüsü M.Y., trafik polisinin takibi sonucu Karaçayır Mahallesi'nde yakalandı. Sürücünün ehliyetine "sağlık durumunun yerinde olup olmadığı tespiti" gerekçesiyle el konuldu. Ayrıca yeniden ehliyetini almak için sağlık ocağına başvurması gerektiği öğrenildi. Motosiklet, ehliyeti olan bir yakınına teslim edilirken, M.Y.'ye "tehlikeli araç kullanmak" suçundan toplam 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

"Ailene böyle bir acı yaşatmaya hakkın yok"

Sürücüyü uyaran trafik polisi, "Benim 18 yaşımdayken bir arkadaşım vardı, senin gibi tehlikeli araç kullanırdı. Maalesef bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Geriye acılarla dolu bir aile bıraktı. Senin de ailene böyle bir acı yaşatmaya hakkın yok. Allah korusun" dedi.

"Yaptığım hareketler bana ders oldu"

Sürücü M.Y. ise yaptığı hatayı kabul ederek, "Bu yaptığım hareketler bana ders oldu. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Biz de böyle eğleniyorduk ama bundan sonra dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

İşlemlerinin ardından M.Y., cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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