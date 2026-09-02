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Bolu'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Moto Kurye Yaralandı

Bolu'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Moto Kurye Yaralandı
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Bolu'da Kültür Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana gelen kazada, moto kurye M.A.'nın kullandığı motosiklet ile taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından M.A. hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada moto kurye M.A. yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göktürk Sokak'ta seyir halinde olan moto kurye M.A.'nın kullandığı 06 FEP 693 plakalı motosiklet ile Ardıç Sokak'tan çıkan 14 T 0207 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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