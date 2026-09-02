Bolu'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: Moto Kurye Yaralandı

Bolu'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada moto kurye M.A. yaralandı.

Kaza, Kültür Mahallesi Göktürk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göktürk Sokak'ta seyir halinde olan moto kurye M.A.'nın kullandığı 06 FEP 693 plakalı motosiklet ile Ardıç Sokak'tan çıkan 14 T 0207 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı