Bolu'da suça geçit yok: Bir haftada 157 şüpheli yakalandı

Bolu'da emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlar ve çalışmalarda 157 şüpheli yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 20-26 Nisan tarihleri arasında geniş çaplı denetim ve operasyonlar yürüttü. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 17 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 39,15 gram metamfetamin, 9,60 gram skunk, 6,22 gram sentetik kannabinoid, 16,16 gram esrar, 53 adet sentetik ecza malzemesi, 90 adet sentetik ecza hap, 34 adet uyuşturucu madde yetiştirme ekipmanı, 4 adet uyuşturucu madde öğrenme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Aranan 31 kişiden 10'u cezaevine gönderildi

Asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarda ise meydana gelen 268 farklı olaya müdahale eden güvenlik güçleri, bu olaylara karışan 100 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Öte yandan, il genelindeki uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi de gözaltına alındı. Bu kişilerden 11'i, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Binlerce dolu makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 bin 600 dolu makaron, 18 kilogram tütün ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

8 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran açıklama

Müjdeyi verdi!
Düğünde açtığı pankarta bakın! 'Daha neler göreceğiz' dedirten görüntü

Düğünde açtığı pankarta bakın! "Daha neler göreceğiz" dedirten görüntü
İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri

Gülistan çok mutluymuş! İşte kaybolmadan önceki yeni görüntüleri
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu