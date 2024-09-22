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Bolu'da Soda Şişesi Başına Isabet Eden Kadın Panik Attı

Bolu'da Soda Şişesi Başına Isabet Eden Kadın Panik Attı
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Bolu'da bir işletmede çalışan işçinin elinden düşüp patlayan soda şişesi, dükkan sahibi Pelin Fidandalar'ın başına isabet etti. Hafif yaralanan Fidandalar, hastaneye kaldırıldı ve olaya inanılmadı.

Bolu'da bir işletmede çalışan işçinin elinden düşünce patlayarak fırlayan maden suyu şişesi, dükkan sahibi kadının başına isabet etti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sağlık Mahallesi Belde Sokak üzerinde bulunan bir işletmede meydana geldi. Pelin Fidandalar (28) isimli işletme sahibi, sipariş almaya gittiği esnada dükkanda bulunan bilgisayarı tamir eden işçinin elinin çarpması sonucu soda şişesi yere düştü. Patlayan şişe, fırlayarak işletme sahibi Fidandalar'ın başına isabet etti. Hafif yaralanan Pelin Fidandalar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri bile olaya inanamadı.

"Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım"

Pelin Fidandalar, panik atak geçirdiğini söyleyerek, "Akşam saat 20.30, 21.00 civarı falandı, bizim bilgisayarda sıkıntı vardı. Bilgisayar hocamız bilgisayarı kurmaya geldiler. Ben de o esnada dışarıda misafirlerim vardı. Mutfakta çay demliyordum. Bir şey içer misiniz diye dışarıya çıkarken soda şişesi düşüyor. Sonra ben de patlama sesine kafamı çevirince kafama denk geldi. O anlık bir panik atak geçirdim. Hani o darbenin etkisiyle. Sonra ambulans falan geldi, inanmadılar başta hemşireler falan, hani başka bir olay olduğuna yönelik. Sonra kamera kayıtlarını gösterince onlar bile şaşırdı. Hastaneye gittim, ağrı kesici falan vurdular. Röntgen temiz çıktı çok şükür. Gözetim altında durdum. İyiyim, kırık, çizik yok. Sağlam kurtuldum. Çok kötü bir olaydı. Sonrasında gülerek izlemeye başladım. Artık trajikomik olmuş gerçekten. Bir yandan da kötü oldu ama çok şükür kazasız belasız atlattım, sıkıntısız atlattım. Çoğu kişi yazıyor işte bedduamı falan aldın. Vallahi bedduadan değil. Zaten beddua olsa daha kötü durumda olurdum. Allah'ın sevdiği kuluymuşum ki ucuz atlattım. Çok iyiyim yani çok şükür. Bayağı tuhaf bir olay oldu bizim için" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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