Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma

Milyonlar bu toplantıya kilitlendi! Zirvenin ana gündemi İmamoğlu
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Özdağ Silivri'de karşılaştıkları anları paylaştı: Biraz önce gördüm...
Yavaş'ı küplere bindiren 'pamuk şeker' olayının aslı başka çıktı

Yavaş'ı küplere bindiren "pamuk şeker" olayının aslı başka çıktı
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var

Olaylar büyüdü, birçok ilde gözaltılar var

Bolu'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kül Oldu

Bolu'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kül Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çıkan yangın, evin içini tamamen kül ederken, kiracı eve döndüğünde alevleri gördü. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da 2 katlı evin 2. katında sobadan çıkan yangında evin içi küle döndü.

Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü. Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title