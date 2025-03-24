Bolu'da Sobadan Çıkan Yangında Ev Kül Oldu
Bolu'nun Gölyüzü Mahallesi'nde bir evin ikinci katında çıkan yangın, evin içini tamamen kül ederken, kiracı eve döndüğünde alevleri gördü. Çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da 2 katlı evin 2. katında sobadan çıkan yangında evin içi küle döndü.
Olay, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sobayı yakıp misafirliğe giden kiracı, eve döndüğünde evin alev alev yandığını gördü. Kiracı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde soğutma işlemi yaptı. Yangın nedeniyle evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa