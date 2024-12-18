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Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Bolu'da Aşağısoku Mahallesi'nde seyir halindeki bir Toyota otomobili, elektrik kaynaklı bir yangın sonucu motor bölümünden alev aldı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bolu'da seyir halinde giden bir otomobil, motor kısmından alev aldı. Otomobilin motor kısmı yangın nedeniyle küle döndü.

Yangın, Aşağısoku Mahallesi Mert Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Adnan S. yönetimindeki 14 BL 799 plakalı Toyota marka otomobil, motor kısmından alev aldı. Elektrik kaynaklı olduğu düşünülen yangın kısa sürede motorun tamamını sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilin motor kısmı küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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