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Bolu'da serinlemek için gölete giren orman işçisinin cansız bedeni bulundu

Bolu'da serinlemek için gölete giren orman işçisinin cansız bedeni bulundu
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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için 'Almanyalı Göleti'ne giren 36 yaşındaki orman işçisi Hakan Çamoğlu, suda kayboldu. Gece durdurulan arama çalışmalarının ardından sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde serinlemek için gölete giren orman işçisinin cansız bedeni bulundu.

Olay, Kıbrıscık ilçesinde halk arasında 'Almanyalı Göleti' olarak bilinen mevkide akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Hakan Çamoğlu (36), serinlemek için gölete girdi. Çamoğlu'nun bir süre sonra su yüzeyine çıkmadığını ve gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu saat 21.00 civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, gölette kaybolan talihsiz işçiyi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu

Gece saatlerinde başlatılan çalışmalar, hava ve görüş şartlarının elverişli olmaması nedeniyle durduruldu. Sabah saatlerinde yeniden gölette çalışma başlatan ekipler, Hakan Çamoğlu'nun cansız bedenini buldu. Hakan Çamoğlu'nun cenazesi otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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