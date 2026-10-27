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Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde cip ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Bolu'da Sağlık Mahallesi Kevser Sokak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da sokak arasında ciple otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 ENH 219 plakalı otomobil ile 14 AD 039 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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