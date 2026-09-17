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Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

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Bolu’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor
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Bolu’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Bolu'da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçaklarının altına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte beklenen yağış, sabah saatlerinde başladı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar bina saçaklarının altına sığındı. Şemsiyesi bulunanlar ise ıslanmamak için hızlı adımlarla yürüdü. Sürücülerse, yollarda biriken sularda kontrollü şekilde ilerledi.

Yağışın kentte aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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