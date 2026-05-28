Haberler

Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı

Piknik yaptıkları alana yıldırım düştü: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Aladağlar bölgesinde piknik yapan 11 kişilik akraba grubunun bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Aladağlar bölgesinde piknik yapan akraba grubunun bulunduğu alana yıldırım düşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 11 kişilik akraba grubu, piknik yapmak için Aladağ Kartal Orman Deposu mevkisindeki dere kenarına gitti. Burada ufak bir çadır kurarak vakit geçiren ailenin bulunduğu alanda, bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı. Yağış esnasında grubun kurduğu çadırın hemen yanındaki ağaca yıldırım düştü.

Yıldırım isabet etmesi sonucu grupta bulunan Büşra E. (23), Ümit E. (32) ve Mustafa A. (42) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Büşra E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

'Makam aracı' tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...

Kılıçdaroğlu'na ilk kez böyle sert yüklendi: Kılavuzu karga olanın...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalça estetiği operasyonunda hayatını kaybetti

Daha seksi görüneceğim derken feci şekilde can verdi
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
İspanya Başbakanı Sanchez'in kardeşi hakim karşısına çıktı

Başbakanın kardeşi hakim karşısında! Suçlamalar çok ağır
Fenerbahçe'den Montella bombası

Fenerbahçe'den Montella bombası
İYİ Parti Grup Başkanvekili Poyraz konuştukça gözler pantolonuna kaydı

İYİ Partili isim konuştukça, gözler pantolonuna kaydı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı

Akın akın geliyorlar! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?