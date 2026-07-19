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Bolu'da tankerden azot gazı sızıntısı korkuttu

Bolu'da tankerden azot gazı sızıntısı korkuttu
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Bolu'da park halindeki bir tankerden sızan azot gazı, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi, yol yarım saat trafiğe kapatıldı, gazın çevre için tehlike oluşturmadığı belirlendi.

Bolu'da park halindeki tankerden sızan azot gazı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin çalışması sırasında yol, yaklaşık yarım saat ulaşıma kapatıldı.

Olay, Sağlık Mahallesi Mehmet Zekai Konrapa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde park halindeki 34 ERU 836 plakalı tankerden gaz sızdığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bulvarı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede, sızıntının azot gazından kaynaklandığı ve çevre için tehlike oluşturmadığı belirlendi. Ekipler, sızıntının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Tankerin bölgeden çekilmesinin ardından güvenlik şeritleri kaldırıldı. Yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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