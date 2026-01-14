Haberler

Bolu'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme:
Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde park halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Göynük ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Orhan Çalış Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat D.'ye ait 14 ADM 936 plakalı otomobil, İlçe Özel İdare binasının önüne park edildikten kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, rüzgarın da etkisiyle tamamen yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
