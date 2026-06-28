Bolu'da park halindeki cipe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bolu'da park halindeki cipe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 FPS 376 plakalı otomobil, işe gitmek üzere cadde üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 14 KS 682 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı