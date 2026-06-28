Haberler

Bolu'da park halindeki cipe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bolu'da park halindeki cipe çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da sabah saatlerinde park halindeki bir cipe çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da park halindeki cipe çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 06 FPS 376 plakalı otomobil, işe gitmek üzere cadde üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 14 KS 682 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

100. Gazi Koşusu'na damga vuran anlar
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız

Tiryakiler dikkat! Kapsam genişletiliyor, artık daha zor olacak
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde

30 günlük süreç başladı! İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
Montella ile sil baştan! Ekibe mentör geliyor, Milli Takım'da santrfor inadı bitiyor

TFF'den Montella için yeni karar!
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü