'20 bin TL altı sadece ATM'lerden çekilecek' iddiasına yalanlama

ATM'lerle ilgili can sıkan söylentiye Bankalar Birliği'nden yalanlama
'Abi dur' dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında

"Abi dur" dedikçe vurdular! Polis şiddeti vatandaş kamerasında
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bomba Adnan Oktar iddiası
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı

Bolu'da Otomobille Çarpışan Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir dönel kavşakta meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan hafif ticari araç yolda devrildi. Araçta bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobille çarpışan ticari araç yola devrildi: 3 yaralı

BOLU - Bolu'da dönel kavşakta otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, yolda yan yattı. Devrilen araç içerisindeki 3 kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza, Tepecik Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İtfaiye bulvarı istikametinde seyreden M.E.Ç. idaresindeki 14 DU 604 plakalı Fiat marka otomobil, Ahmet Baysal Bulvarı'ndaki dönel kavşaktan dönmeye çalışan B.Y. yönetimindeki 67 TZ 641 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi. Araç içerisinde bulunan B.Y., B.K. ve E.K. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kısa sürede araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan vatandaşlar ambulanslarla şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi. Otomobil sürücüsü M.E.Ç. kazayı yara almadan atlattı. Devrilen hafif ticari araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da Otomobille Çarpışan Ticari Araç Devrildi: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.