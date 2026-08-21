Haberler

Mudurnu'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Mudurnu'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Semih E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu Orman İşletmesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim M. idaresindeki 14 AAL 550 plakalı otomobil ile Semih E. yönetimindeki 14 AEC 619 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Semih E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinicius'un son paylaşımı tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!

Kuytulcular operasyon öncesi hard diskleri yok etmiş!

Kuytulcuların karargahına baskın: Operasyonu anlayınca bunu yapmışlar
Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu! Ekipler zamanla yarıştı

Sulama kanalında zamana karşı yarış! 4 can böyle kurtarıldı
Dünya Kupası'na rakip turnuva! Tam 96 ülke mücadele edecek

Dünya Kupası'na rakip turnuva! Tam 96 ülke mücadele edecek

Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Manisa'da para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk para trafiği belirlendi

para aklama çarkı deşifre oldu: Tam 300 milyonluk vurgun
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Talisca için anlaşma iddiası

Fener taraftarını kahreden haberi duyurdular