Mudurnu'da Otomobil-Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu Orman İşletmesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim M. idaresindeki 14 AAL 550 plakalı otomobil ile Semih E. yönetimindeki 14 AEC 619 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Semih E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı