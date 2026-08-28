Bolu'da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Bolu'da yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kanalda kalan otomobilin çıkarılması için olay yerine çekici çağrıldı. Kısa süren çalışmanın ardından araç, çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı