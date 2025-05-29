Bolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Bolu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu kara yolu üzerindeki Üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 14 AAZ 784 plakalı otomobil ile İ.K. yönetimindeki 14 ADF 018 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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