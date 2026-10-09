Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 1 yolcu yaralandı

Bolu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Muzzer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.S. idaresindeki 14 AAS 515 plakalı otomobil ile Konuralp Caddesi'nden gelen F.S.Ö. idaresindeki 34 CAH 704 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan E.T.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. E.T.S., ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı