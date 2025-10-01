Bolu'da Oto Kurtarıcı Uçtu: 2 Yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde araç yüklü oto kurtarıcı, kontrolden çıkarak boş araziye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken frenleri tutmayan araç yüklü oto kurtarıcı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş araziye uçtu. Kazada kurtarıcıda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve oto kurtarıcıda hasar oluştu. - BOLU