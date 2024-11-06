Bolu'da Orman Yangını Sonrası Çalışmalarda Trajektör Devrildi, İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Ağustos ayında çıkan ve 3 günlük mücadele sonucunda söndürülen orman yangının izlerini silmek için çalışma yürüten orman işçisi, traktörün devrilmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünün ormanlık alanında meydana geldi. Ağustos ayında Bekirfakılar köyünü derinden etkileyen orman yangının izlerini silmek için ekiplerin yaklaşık 2 aydır çalışmaları aralıksız sürüyor. Alanda traktörle çalışma yürüten orman işçisi 48 yaşındaki Mehmet Acar idaresindeki 14 BJ 109 plakalı traktör devrildi. Kazayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Mehmet Acar'ın olay yerinde kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Acar'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. - BOLU