Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını, etkili müdahale ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerle hem karadan hem de havadan mücadele ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen alanlar havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.40 sıralarında Karaardıç Köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 160 personel, 40 araç ve 5 helikopterle müdahale ediliyor. Yangına destek amacıyla çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu ana kadar yangından etkilenen herhangi bir vatandaşın bulunmadığı öğrenildi. Ekipler alevlerle mücadeleye karadan ve havadan müdahale devam ederken, köyde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Yangın büyük oranda çevrelenmiş durumda olup yangın mahalline yakın herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yangın dronla havadan görüntülendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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