Bolu'da Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahalede Bulunuyor

Bolu'da Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
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Bolu'nun Göynük ilçesinde Çatacık köyü yakınlarında çıkan orman yangını hızla yayıldı. Ekipler hem karadan hem de havadan yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, hem havadan hem karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Çatacık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangını kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirilirken, ormanlık alanın çok dik olması nedeniyle alevlere ulaşmakta zorluk yaşayan ekiplere helikopter desteği gönderildi. Ekiplerin Çatacık bölgesinde alevlerle mücadelesi sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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