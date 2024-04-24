Bolu'da Navigasyon Hatası: Otomobil Su Kanalına Uçtu

Bolu'da gece saatlerinde navigasyona bakarak D-100 kara yoluna çıkmak isteyen vatandaş, otomobiliyle su kanalına uçtu. Gece saatlerinde aracını kanal içerisinde bırakan sürücü, sabah saatlerinde çekici yardımıyla aracını çıkardı.

Kaza, gece saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Ziya Paşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ABC 098 plakalı otomobil, Ziya Paşa Sokak üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlemesi sebebiyle su kanalına uçtu. Su kanalının hemen yanı başında bulunan yeşil alana uçan otomobilde sürücü yaralanmadan araçtan çıktı. Aracını bulunduğu yerden çıkaramayan sürücü, otomobili su kanalında bırakarak gitti.

Sabah saatlerinde su kanalında otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta yaptığı incelemelerde, sürücünün olmadığını fark etti. Polis ekipleri araç sürücüsüne telefonla ulaştı. Olay yerine gelen vatandaş, çekici yardımıyla aracını bulunduğu yerden çıkarttı. Su kanalından çıkartılan aracın herhangi bir hasar almadığı görüldü. - BOLU