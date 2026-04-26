Bolu'da motosikletler peş peşe kaza yaptı: 2 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine gezi için gelen motosiklet grubunda peş peşe yaşanan kazalarda 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, bir köpek de telef oldu.

Kaza, Mudurnu ilçesi Aynalıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan gezi için Mudurnu'ya gelen 20 kişilik motosiklet grubunun dönüş yolculuğunda 06 TD 793 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arkadaşına yardıma giderken kaza yaptı

Kazayı haber alan gruptaki bir başka motosiklet sürücüsü ise olay yerine gitmek üzere yola çıktı. 06 FCE 258 plakalı motosiklet sürücüsü, Bostancılar köyü yol ayrımında yola çıkan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralanırken, köpek telef oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri her iki kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
