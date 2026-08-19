Bolu'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden M.B. yönetimindeki 14 ADP 749 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden K.C. idaresindeki 14 ACC 730 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı