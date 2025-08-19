Bolu'da Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Yaratıcılığı

Bolu'da Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Yaratıcılığı
Bolu'da iki motosiklet sürücüsü, D-100 kara yolunda tehlikeli hareketlerle dikkat çekti. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da gece saatlerinde D-100 kara yolunda seyreden iki motosiklet sürücüsü, hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Motosikletlerin üzerine yatarak hızla ilerleyen sürücüler, zaman zaman yan yana gelerek tehlikeli manevralar yaptı. O anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlilerin dakikalarca bu şekilde ilerlediği görüldü. 2 motosiklet sürücüsü de plakasız şekilde ve motosikletin üzerinde yatarak kilometrelerce yol kat etti.

Polis ekiplerinin sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
