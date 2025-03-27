2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İngiliz devi Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor

Dünyaca ünlü bankacılık devinden Türkiye'ye dev yatırım
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Bolu'da Motosiklet Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da bir motosiklet park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yola düşerek yaralanırken, motosiklet kamyonetin altında sıkıştı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da motosiklet park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, sürücü ise yola düşerek yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun yan yolunda Sağlık Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. idaresindeki plakasız motosiklet, park halindeki 14 ACG 822 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, sürücü ise yola düşerek yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle aksayan trafiği kontrollü şekilde sağlarken, kamyonetin altına sıkışan motosiklet ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title