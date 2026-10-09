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Bolu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Bolu'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Bolu'nun Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde motosiklet ile otomobil çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi Çakmaklar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M.C. idaresindeki 14 ADZ 574 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden İ.A. yönetimindeki 14 EB 636 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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