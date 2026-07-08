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Hafif ticari araca çarparak savrulan motosikletli yaralandı

Hafif ticari araca çarparak savrulan motosikletli yaralandı
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Bolu'da seyir halindeki hafif ticari araçla çarpışan motosiklet, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki iki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y.K. yönetimindeki 14 ADY 115 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FME 483 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet, hafif ticari araç ve park halindeki otomobillerde hasara yol açan kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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