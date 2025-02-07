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Bolu'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'da minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Bolu'da trafik ışıklarında hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, yolda savrularak minibüsün altında kaldı.

Bolu'da trafik ışıklarında hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, yolda savrularak minibüsün altında kaldı. Meydana gelen kazada 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gölyüzü Mahallesi Şehitler Caddesi trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Ünlü yönetimindeki 14 ADF 701 plakalı motosiklet, ilk önce kırmızı ışıkta bekleyen Cengiz Ç. idaresindeki 34 JP 1393 ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü hareket halinde olan Murat Ö. idaresindeki 14 DK 377 plakalı minibüsün önüne düştü. Minibüsün altında kalan Ferhat Ünlü, olay yerinde can verdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfiaye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ünlü'nün cesedi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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