Balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

Bolu'da cezaevinden 9 gün önce çıkan Erdoğan H., iki gün önce gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binaya balkondan tırmanarak girdi.

SESLERİ DUYAN MAHALLELİNİN İHBARI EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ

Bir süre sonra metruk binadan sesler geldiğini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Binanın mirasçılarından bir kadın çağırılarak kapı açtırıldı.

2 GÜN BOYUNCA HİÇ DIŞARI ÇIKMAMIŞ

Polis ekipleri metruk binaya girerek Erdoğan H.'yi yakaladı. Erdoğan H.'nin içeride bulduğu malzemeleri kullanarak 2 gün boyunca evden hiç çıkmadığı tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili işlem başlattı.