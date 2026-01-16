Bolu'da metruk bina çöktü: Bir otomobil hasar aldı

Bolu'da park halindeki bir otomobilin üzerine metruk haldeki 3 katlı bina çöktü. Aracı enkaz altında kalan Hüseyin Çakmak, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Polisler beni aradı. Arabanın üzerine binanın çöktüğünü söylediler" dedi.

Olay, Semerkant Mahallesi Ergün Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sırasında binadan kopan beton bloklar ve ahşap malzemeler, binanın hemen önünde park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'a ait 14 ABZ 607 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri enkaz alanında arama tarama çalışması yaptı. Yapılan ilk kontrollerde binada ve yıkıntı altında kimsenin olmadığı tespit edildi. Otomobilde hasar meydana gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelerek risk taşıyan binayla ilgili inceleme yapacağı öğrenildi.

"Namaz kılmak için arabamı park ettim"

Aracı enkaz altında kalan Hüseyin Çakmak, "Namaz kılmak için arabamı park ettim. Namaz sonrası polisler beni aradı. Arabanın üzerine binanın çöktüğünü söylediler. Apar topar geldim. Böyle bir tehlike madem varsa bu bina neden yıkılmadı? Allah muhafaza, bir insanın üzerine bir yıkım olsaydı, bir can gitseydi daha mı iyi olurdu? Polisler tutanak tutacak, ona göre hareket edeceğiz" dedi. - BOLU