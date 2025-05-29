Bolu'da Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu: 6 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bolu'da Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı

BOLU - Bolu'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Maydonoz Döner şubelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte faaliyet gösteren Maydonoz Döner şubelerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, döner şubelerinde "FETÖ'ye finansman sağlama" iddiası üzerine Bolu'da 5, Samsun'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.A. ve N.K. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.