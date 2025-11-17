Haberler

Bolu'da Mantar Toplamak İçin Evden Çıkan 88 Yaşındaki Adamın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncelleme:
Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. 3 gün süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu'da 2 gün önce "Mantar toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 88 yaşındaki adamın dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Bolu'da 88 yaşındaki Orhan Demir, cumartesi günü öğle saatlerinde mantar toplamak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen yaşlı adamın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ORKUT ekipleri de bölgede yol gösterici rolünde, arama ekiplerine yardımcı oluyor. Ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma personeli, Bolu Tugay Komutanlığı'ndan 30 komando, arama çalışmalarına akredite olan arama-kurtarma dernekleri ve çok sayıda köyden vatandaşlar arama çalışmalarına katıldı.

Dere yatağında bulundu

Öğleden sonra ekiplerin arama çalışmaları sonuç verdi. Pirahmetler köyünün üst bölgesinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler dere yatağında Demir'in cansız bedenine ulaştı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
