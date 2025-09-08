Haberler

Bolu'da Lüks Otomobil Alev Alev Yandı

Güncelleme:
Bolu'da kontrolden çıkan lüks otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarpıp yandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Bolu'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan lüks otomobil, kazanın ardından alev alev yandı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Köroğlu Mahallesi Çıkınlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Y. idaresindeki 14 BY 939 plakalı otomobil, caddede kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası aracın motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında tamamen yanan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
