Vakfa yapılan bağışlarda kurbanların kesilmediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Bolu'da farklı şehirlerden vatandaşların, Bolsev Vakfı'na yaptıkları kurban bağışlarının yerine getirilmediği iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdurlar, kurban kesildiği bilgisi alırken, sonradan kurbanlarının kesilmediğini öğrendiklerini belirttiler.

Farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların bir vakfa yaptıkları kurban bağışının yerine getirilmediği şikayetleri üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, farklı şehirlerden 10 kişi, Bolsev Vakfı'na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini öğrendiklerini beyan ederek savcılığa şikayette bulundu. Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mağdurların bazıları sosyal medya üzerindeki ilanlarla, bazıları da broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştıkların söyledi. Bağış sonrası telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, "Kurbanınız kesildi" ya da "Allah kabul etsin" şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendiklerini söyleyen mağdurlardan bazıları kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi. - BOLU

ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
