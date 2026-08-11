Haberler

Bolu'da Otobüsün Şerit Değiştirmesi Kaza Yaptırdı

Bolu'da Otobüsün Şerit Değiştirmesi Kaza Yaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Otobüs yoluna devam ederken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Ağustos Pazar günü saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halinde olan 34 FEH 371 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen otomobilin önüne geçerek aniden şerit değiştirdi. Otobüsün üzerine doğru geldiğini gören otomobil sürücüsü, çarpışmayı önlemek için direksiyonu sol şeride kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yolcu otobüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Yaşananlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün şerit değiştirmesinin ardından otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı görüldü. Kamera kayıtlarında, kaza sırasında otomobilde bulunanların yaşadığı panik de duyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek

Bakan Tekin'den 81 ile talimat! Okullarda yeni dönem başlıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı tedirgin eden virüs komşuda yayılıyor! Vaka sayısı ikiye katlandı, 6 can kaybı

Dünyayı tedirgin eden virüs sınır komşumuzda patlak verdi
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Yıllarca 'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü

Yıllarca uğradığı zorbalığı fırsata çevirdi! Şimdi teklif bekliyor

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Moskova'da uçağı kaçırmamak için aprona koşan yolcular Türk çıktı: Meğer düğüne yetişmeye çalışıyorlarmış!

Uçağı kaçırmamak için aprona koşmuşlardı: O yolcular Türk çıktı

Yeni rolü için bambaşka birine dönüştü! Herkes Seray Kaya'nın görüntülerini konuşuyor

Bambaşka birine dönüştü! Herkes bu görüntüleri konuşuyor
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi

Ve Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi