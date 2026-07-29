Bolu’da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kontrolden çıkan tır demir bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Gölyüzü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul yönüne giden 78 ABK 492 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken tırda ve bariyerlerde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Tırın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı