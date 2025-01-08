Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğini Devrildi

Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, elektrik direğini devirdi.

Kaza, Bolu- Abant yolu üzerinde Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACP 544 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Kaza nedeniyle elektrik direği devrilirken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU