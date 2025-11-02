Haberler

Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Bolu-Abant kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü Emre A. yaralandı ve daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyeti el konulmuştu.

Bolu- Abant kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Bolu-Abant kara yolu Akçaalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre A. idaresindeki 14 AS 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından yan yatan otomobilde bulunan Emre A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yan yatan otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, Emre A.'nın daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Yorumlar

Jimmy Faruk:



Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
