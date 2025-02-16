Bolu'da Kömür Yüklü Tır Devrildi, Trafik Kontrollü Olarak Sağlandı

Bolu'da kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi.

Kaza, Mudurnu- Akyazı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. idaresindeki 06 PSP 40 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza esnasında karşı şeritten gelen Barış S. idaresindeki 34 YE 517 plakalı otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazalar nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. - BOLU