Bolu'da Kömür Yüklü Tır Devrildi, Trafik Kontrollü Olarak Sağlandı
Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana gelen kazada, kömür yüklü tır devrildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen olayda, karşı yönden gelen bir otomobil de bariyerlere çarparak kazaya karıştı. Trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Bolu'da kontrolden çıkan kömür yüklü tır devrildi.
Kaza, Mudurnu- Akyazı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Y. idaresindeki 06 PSP 40 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza esnasında karşı şeritten gelen Barış S. idaresindeki 34 YE 517 plakalı otomobil ise bariyerlere çarptı. Kazalar nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. - BOLU