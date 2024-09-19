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Bolu'da Kömür Ocağında İş Kazası: 37 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Kömür Ocağında İş Kazası: 37 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesindeki kömür ocağında bakım sırasında hareket eden vagona sıkışan 37 yaşındaki İsa Ceylan feci bir şekilde yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bolu'da kömür ocağında yerin 150 metre altında vagona sıkışan 37 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi.

Olay, Mengen İlçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde Üçpınar Madencilik firmasının kömür ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür ocağında çalışan 37 yaşındaki İsa Ceylan bakım için girdiği madende hareket eden vagonların arasında sıkıştı. Yerin 150 metre altında iş kazası geçiren Ceylan'ın durumunu gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde İsa Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 37 yaşındaki Bartınlı İsa Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İş Kazası Güvenlik 3-sayfa Mengen Sağlık Polis bolu

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