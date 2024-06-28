Bolu'da Kızık Yaylası'nda Ahşap Ev Yangını

Bolu'nun Kızık Yaylası'nda bulunan iki katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Aladağlar mevkiinde bulunan Kızık Yaylası'nda saat 18.00'da sıralarında 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ahşap evin tamamını sardı. Yangını gören yayla sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - BOLU