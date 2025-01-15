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Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı: Yaralı Var

Bolu'da Kiracıya Silahlı Saldırı: Yaralı Var
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Bolu'da bir ev sahibi, kiracısıyla yaşadığı tartışmanın ardından onu silahla yaraladı. Olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri, yaralı kiracıyı hastaneye kaldırdı. Soruşturma başlatıldı.

Bolu'da ev sahibi, çıkan tartışmada kiracısını silahlı ateş ederek yaraladı.

Olay, Çıkınlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ev sahibi N.G. ile oğlu E.G. ve kiracıları M.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.G. ile M.Ş. kavga etmeye başladı. Ev sahibi N.G.'nin yanında bulunan silahı çıkarmasıyla kiracı evden uzaklaşmaya çalıştı. M.Ş.'nin peşinden koşan N.G. defalarca ateş etti. M.Ş., silahtan çıkan kurşunların bacağına isabet etmesi sonucunda yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, N.G. ile oğlu E.G. de gözaltına alındı. M.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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