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Bolu'da Kiracı Kayıplara Karıştı

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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bir ev sahibi, kiracısından haber alamayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte evine girdi. Ev sahibi, kiracısının eşyalarını toplayarak kaçtığını fark edince şok oldu.

Bolu'da kiracısından haber alamayan ev sahibi, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle evine girdi. Eve giren ev sahibi, kiracısının eşyaları toplayarak kaçtığını fark edince şok oldu.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde Koçak Apartmanı'nda kiracısı Abed E.'den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumdan şüphelenip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Beyazoğlu'nun ihbarı üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha sonra ise çilingir çağırıldı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından ev sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Kiracı Abed E.'nin evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

Olayın ardından konuşan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Son bir ayın kirasını ödemedi. Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler. Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaçayır Mahallesi İtfaiye kiracı Bolu Olaylar 3.Sayfa Emlak Yaşam Güncel Haberler

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