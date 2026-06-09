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Bolu'da kenevir bahçesi oluşturan şüpheli tutuklandı

Bolu'da kenevir bahçesi oluşturan şüpheli tutuklandı
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Bolu'da jandarma tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen operasyonlarda, bir şüphelinin yasa dışı kenevir ektiği tespit edildi. Belirlenen bölgede gerçekleştirilen aramada 73 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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