Şehirde kene kaynaklı ilk ölüm! 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde ikamet eden 77 yaşındaki Şerife Halıcı'yı kene ısırdı. Bir süre sonra fenalaşan yaşlı kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KENEDEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halıcı, ambulansla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞEHİRDEKİ İLK ÖLÜM

Halıcı'nın vefatı Bolu'da ilk kez kene kaynaklı ölüm vakası olarak kayıtlara geçti.